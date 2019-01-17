Берлускони хочет стать кандидатом в Европарламент

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что выдвинет свою кандидатуру на майских выборах в Европарламент, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я решил выдвинуться на европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна измениться", - заявил 82-летний лидер партии "Вперед, Италия" на Сардинии, куда он направился на агитацию накануне местных административных выборов.

По словам Берлускони, он намерен "остановить нынешнее правительство", где сидят представители "Движения 5 звезд", которым управляют люди без опыта и компетенции".

"В своем прекрасном возрасте я решил из чувства ответственности отправиться в Европу, которой не хватает глубоких мыслей о будущем мира. С моими знаниями, опытом, умением убеждать, я думаю, что я смогу сыграть важную роль и дать понять европейским гражданам, что мы рискуем отдалиться от западных ценностей", - сказал Берлускони, не исключив, что возглавит предвыборный список "Вперёд, Италия", которая традиционно выступает в коалиции с другими правоцентристскими партиями Европы в рамках "Европейской народной партии".

В конце сентября, выступая на мероприятии "Вперёд, Италия", Берлускони допустил возможность выдвижения на европейских выборах. В своей речи он подверг критике нынешнее правительство, объявив, что оно и, в особенности, "Движение 5 звезд" являются врагами свободы.



"Есть две команды - "Лига", которая скопировала у нас 95% программы, и "Движение 5 звезд", которое оказалось ещё хуже, чем мы представляли, хуже, чем левые, - противником предприятий и инфраструктуры и сторонником национализации", - заявил тогда бывший премьер.

В мае надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным судом Италии к четырем годам лишения свободы по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset.

Постановление надзорного суда отменило предыдущие решения судебных органов, согласно которым экс-премьер в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.

