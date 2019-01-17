Премьер Греции вызвал лидера оппозиции на теледебаты по Македонии

Правительство Греции не собирается в ускоренном порядке ратифицировать Преспанское соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония, намерено довести его суть до каждого грека, а премьер-министр Алексис Ципрас вызывает лидера оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на телевизионные дебаты, говорится в заявлении пресс-службы премьера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не будем выбирать ускоренные процедуры для обсуждения и ратификации (соглашения). И ни в коем случае мы не будем скрытно продвигать критическое соглашение о завтрашнем дне Греции и стабильности в регионе. Напротив, мы намерены информировать каждого греческого гражданина обо всех его аспектах, с тем чтобы он мог трезво судить о том, идет ли речь о наших национальных интересах или против них", - говорится в заявлении.

В этой целью МИД обеспечит распространение всего текста соглашения в воскресенье в прессе, чтобы каждый мог судить о нем после изучения, заявила пресс-служба.

Правительство рассматривает как важный шаг в информировании греческого народа дебаты с лидером основной оппозиции и по единственной теме Преспанского соглашения.



"Наше предложение заключается в том, чтобы прения проходили по нескольким каналам в начале следующей недели, в то время, когда они будут согласованы. Таким образом, граждане будут иметь возможность выслушивать и сравнивать аргументы и отнестись к Преспанскому соглашению на основе знаний и правды и судить по совести, не поддаваясь мелким партийным играм и истерическим заявлениям якобы патриотической борьбы", - говорится в заявлении.

"Новая демократия" пока не ответила на предложение.

