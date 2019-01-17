МВФ призвал власти США поскорее решить вопрос с шатдауном

Международный валютный фонд (МВФ) призывает американские власти найти решение и закончить частичную приостановку работы правительства, заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Слишком рано делать экономическую оценку по поводу влияния (шатдауна - ред.). Мы следим за ситуацией, в Давосе мы более подробно скажем по этому вопросу. Но что я могу вам сказать: чем дольше будет длиться шатдаун, тем больший эффект это окажет на экономику, поэтому мы призываем конгресс и исполнительную власть решить этот вопрос", - сказал он на брифинге.



Примерно четверть федеральных учреждений США сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия утвержденного бюджета, камнем преткновения остается требование президента Дональда Трампа выделить дополнительные средства на строительство стены на границе и пограничную безопасность. Трамп отказывается подписывать какие-либо бюджетные законы, пока демократы не согласятся на его требования.

