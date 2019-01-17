Россия вложит $1,4 млрд в продолжение "Турецкого потока" через Сербию

Россия готова вложить около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения через эту страну ветки "Турецкого потока". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с Сербией такую работу ведем, это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории, мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться примерно $1,4 млрд", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о возможности продления газопровода "Турецкий поток" в Сербию.

"Мы эту работу фактически готовим, даже практически ее начинаем, но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза - насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что Россия готова загрузить оба "Северных потока" и "Турецкий поток", при этом останутся возможности и для сохранения украинского транзита.