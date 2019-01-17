В Шотландии обнаружили старейшую в мире таблицу Менделеева - ФОТО

Самую старую в мире таблицу с периодической системой химических элементов (таблицу Менделеева) обнаружили ученые во время разборки документов в лаборатории Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Плакат с классификацией химических элементов, являющейся выражением периодического закона, открытого русским ученым Дмитрием Менделеевым (1834-1907) в 1869 году, был отпечатан в Вене в 1879-1886 годах. На это, как отмечает профессор Эрик Скерри из Калифорнийского университета, указывают надписи на таблице.

Первые сведения о находке появились еще в 2014 году, и с тех пор проводилась работа по аутентификации и сохранению хрупкого ватмана. Теперь, как информирует корпорация, ученые пришли к выводу о том, что эта таблица "старейшая в мире". Элементы галлий и скандий, открытые в 1875 и 1879 годах, соответственно, на ней присутствуют, а вот германия, открытого в 1886 году, в таблице нет.

По словам бывшего руководителя отдела химии факультета науки шотландского университета профессора Дэвида О'Хагана, таблица станет в 2019 году "доступной для исследований" и будет демонстрироваться в вузе. "Запланирован целый ряд мероприятий, связанных с реликвией, в год, объявленный ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в связи с ее созданием 150 лет назад", - отметил О'Хаган.