Путин заявил о готовности продлить "Турецкий поток" в европейские страны

РФ готова реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, многие проявляют к этому интерес, и ресурсов для этого у России более чем достаточно. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается вопросов энергетики, то мы готовы реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, европейским потребителям. Многие проявляют к этому интерес, нужно соответствующим образом только все оформить. Но мы готовы, у нас и ресурсов, как вы знаете, более чем достаточно. Здесь вообще нет никаких проблем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.