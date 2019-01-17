Disney переснимет "Горбуна из Нотр Дама" с живыми актерами

Недавно стало известно, что студия Disney переснимет известный фильм "Пираты Карибского моря". Теперь же появилась информация о том, что Disney приступает к работе над ремейком "Горбуна из Нотр Дама" (The Hunchback of Notre Dame). Культовый мультфильм 1996 года переснимут с актерами, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сценаристом стал Дэвид Генри Хван ("М. Баттерфляй", "Одержимость", "Король обезьян", "Любовники"), а сопродюсером - Джош Гад ("Красавица и чудовище", голос Олафа в "Холодном сердце") который может сыграть и главную роль, пишет Deadline со ссылкой на источник. Что касается дат и актерского каста - пока сведений нет.

В основе ремейка - оригинальный мультфильм и роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Композиторами проекта стали Алан Менкен ("Русалочка", "Аладдин") и Стивен Шварц ("Принц Египта"), работавшие над оригиналом.