Мэй не примет участия в Давосском форуме из-за кризиса вокруг Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы бросить все силы на решение кризисной ситуации вокруг Brexit, которая сложилась после отклонения парламентом Соединенного Королевства достигнутого с Брюсселем соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила пресс-секретарь главы британского правительства, информирует агентство Reuters.

По словам представителя Даунинг-стрит, британский премьер вместо участия в Давосском форуме "сконцентрируется на Brexit" и в ближайшие дни проведет переговоры с европейскими лидерами. Форум пройдет 22-25 января.

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашение с ЕС об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Для того, чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта текущего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.