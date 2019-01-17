Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Мэй отказалась от поездки в Давос из-за кризиса вокруг Brexit.

Как отмечается, Мэй "сконцентрируется на Brexit" вместо участия в ВЭФ.