Мэй отказалась от поездки в Давос
17 января 2019 22:17 150
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, Мэй отказалась от поездки в Давос из-за кризиса вокруг Brexit.
Как отмечается, Мэй "сконцентрируется на Brexit" вместо участия в ВЭФ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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