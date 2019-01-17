Мэй отказалась от поездки в Давос

17 января 2019 22:17

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Мэй отказалась от поездки в Давос из-за кризиса вокруг Brexit.

Как отмечается, Мэй "сконцентрируется на Brexit" вместо участия в ВЭФ.

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