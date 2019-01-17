Трамп рассказал о планах расширить систему ПРО на Аляске

Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске, что увеличит их количество до 64. С таким заявлением выступил американский президент США Дональд Трамп, представляя в четверг в Пентагоне эту доктрину, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша стратегия требует [размещения] 20 перехватчиков наземного базированя на базе Форт-Грили на Аляске, а также новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных по нашей великой стране", - сообщил президент.

"Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это", - подчеркнул Трамп.

На Аляске на базе Форт-Грили на сегодняшний день в шахтах размещены 44 противоракеты. Ранее США неоднократно заявляли, что система ПРО наземного базирования с перехватчиками, размещенными на Западном побережье страны, в частности Форт-Грили, предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР.

Защита от любых ракетных атак

По словам Трампа, США также разработают системы, которые позволят защищать страну не только от баллистических, но и от гиперзвуковых и крылатых ракет. "Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет", - сказал Трамп.

"Кстати, мы преуспели в сфере гиперзвуковых технологий и гиперзвуковых ракетных [технологий]. И мы всегда будем впереди остальных", - добавил американский лидер.

Американская система ПРО, по мнению президента, должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по стране ракету. "Наша цель проста - гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время", - подчеркнул Трамп.

Расходы на ПРО

Президент заявил, что США будут добиваться справедливого распределения расходов на обеспечение противоракетной обороны союзников.

"Эти страны тратят меньше 1% [ВВП] в НАТО", - заявил американский лидер. "Довольно нечестно, когда Германия платит 1%, а мы вносим 4,3% намного большего ВВП, мы не можем позволить другим использовать нас и платить за них", - сказал он.