Нурмагомедов не хочет драться с Макгрегором

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, прилетевший с визитом в Австралию, выразил мнение, что Конор Макгрегор не заслуживает реванша. Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Один из журналистов спросил Хабиба, должен ли Конор получить шанс на реванш, на что россиянин только ухмыльнулся, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Реванш? За что? Перед боем он тоже много говорил, но когда мы вышли в клетку, ничего не смог сделать".

Примечательно, что глава UFC Дэйна Уайт ранее отмечал, что организация ведет работу в направлении второго боя между соперниками, который должен состояться в 2019 году.