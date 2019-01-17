Франция рассчитывает сохранить военное присутствие в Сирии и Ираке

Военнослужащие Франции продолжат участвовать в деятельности международной коалиции в Сирии и Ираке, несмотря на начало вывода войск США. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед на военной базе под Тулузой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Анонсированный нашими американскими союзниками вывод войск не должен заставить нас отойти от нашей стратегической цели - искоренить [террористическую организацию] "Исламское государство", освободив от нее все территории, и помешать ее возрождению", - подчеркнул президент в обращении к военным, которое транслировалось его пресс-службой.

"Битва не закончена... Исламисты все еще присутствуют на местах, - сказал Макрон. - Мы продолжим проводить новые военные операции в регионе. Мы сохраним военное присутствие в Леванте в рамках международной коалиции в течение ближайшего года".

"Мы продолжим сотрудничество для укрепления стабильности в Сирии... до тех пор, пока не будет найдено всеобъемлющее политическое решение и не будет проведена необходимая конституционная реформа. Мы продолжим прикладывать усилия, участвуя в стабилизации региона", - отметил Макрон.

Глава государства подтвердил приверженность Франции борьбе с применением химического оружия, пообещав немедленно реагировать на подобные действия. Он напомнил в этой связи о "выдающейся" военной операции, проведенной в апреле прошлого года, когда Франция, Великобритания и США без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Вашингтон, Лондон и Париж тогда заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.