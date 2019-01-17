Российские ученые создали суперкомпьютер

Российские ученые завершили разработку первого в стране специализированного суперкомпьютера "Жорес" мощностью около 1 петафлопса для решения задач в сфере искусственного интеллекта. Он стал шестым по мощности в России и СНГ, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе фонда "Сколково", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Компьютер создали представители Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Сколковского института науки и технологий (Сколтех). "Жорес" - это уникальный в России энергоэффективный суперкомпьютер, который специализируется именно на решении задач искусственного интеллекта. Он охватит широкий круг междисциплинарных задач на стыке машинного обучения, наук о данных и математического моделирования в таких областях, как биомедицина, обработка изображений, разработка и поиск новых лекарств, фотоника, предсказательное техобслуживание, разработка новых источников рентгеновского и гамма излучения", - приводятся в сообщении слова руководителя CDISE Сколтех Максима Федорова.

По словам менеджера по информационным сервисам и обработке данных, технического руководителя центра Олега Панарина, мощность суперкомпьютера в будущем планируется увеличить до 2-3 петафлопса. "Система имеет в своем составе 26 узлов с мощнейшими на сегодня графическими ускорителями с тензорными ядрами. В каждом по четыре карты NVIDIA Tesla V100", - цитирует его пресс-служба.

Панарин уточнил, что в компьютере для передачи данных используются оптоволоконные каналы и полупроводниковые лазеры, основанные на полупроводниковых гетероструктурах. "За их открытие в 2000 году Нобелевскую премию получил академик Жорес Алферов. В его честь и назван суперкомпьютер", - пояснили в пресс-службе, отметив, что его проектирование начали осенью 2017 года, а в 2018 году прошли первые тестовые испытания пользователями.

Суперкомпьютеры используют в своей работе тысячи процессоров. Они применяются для задач, решение которых требует проведения численного моделирования и обработки большого количества данных в реальном времени. Среди них - прогнозирование погоды и климатических условий, моделирование ядерных испытаний, проектирование самолетов и изучение космического пространства.