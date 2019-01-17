США начнут размещать элементы ПРО в космосе
США начнут работы по размещению элементов противоракетной обороны в космосе в 2019 году, заявил замминистра обороны США Майкл Гриффин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Что касается космического уровня (ПРО - ред.), то он начинается с сенсоров... Китай и Россия разработали возможности в области региональных гиперзвуковых угроз, которым мы должны противостоять. Это не связано с межконтинентальными баллистическими ракетами. Эти цели сложнее обнаружить, поэтому мы должны быть ближе к месту запуска, чтобы хорошо сработать. Также нам нужен более широкий охват", - сказал Гриффин на брифинге.
"Наилучшая возможность добиться этого - сеть спутников на низкой орбите. Сколько именно и на какой орбите, еще предстоит определить. Мы начинаем эту работу в этом году", - добавил замглавы Пентагона.
Гриффин выразил уверенность, что цена такого космического компонента системы ПРО "будет приемлемой", и подтвердил, что расходы заложат в проект бюджета на следующий год, который будет представлен в феврале.
Говоря о возможном размещении в космосе перехватчиков, Гриффин сообщил, что этому вопросу будет посвящено отдельное исследование, которое будет касаться, в том числе, эффективности и стоимости развертывания таких систем. Сроков проведения такого исследования он не назвал.
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