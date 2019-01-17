Экс-министра охраны природы Армении объявли в розыск
Бывшему министру охраны природы Армении Араму Арутюняну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"На основании доказательств, полученных в ходе расследования по делу о получении взятки в особо крупных размерах, Араму Арутюняну предъявлены обвинения по статьям 331 и 190 УК Армении", - сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении (ССС).
Согласно обвинению, экс-министр Арам Арутюнян, который также занимал должность председателя межведомственной комиссии по формированию общественного права на участки недр, содержащих полезные ископаемые стратегического значения, в 2007 году выдал предпринимательнице Сильве Амбарцумян 10 специальных лицензий, потребовав и получив от нее взятку в размере 14 млн долларов.
Сильва Амбарцумян обналичила со своего банковского счета 6 млн долларов и через знакомых передала эту сумму Араму Арутюняну. Остальную часть взятки (8 млн долларов) Арутюнян получил посредством перечисления на счета своих близких в ОАЭ. С целью скрыть реальный источник происхождения суммы, Арутюнян перечислил средства на банковский счет международной организации в Швейцарии.
В настоящее время Арам Арутюнян объявлен в розыск. Следствие представило ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана об избрании меры пресечения в виде ареста.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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