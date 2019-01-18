Оксфордский университет прекратил получение финансирования от Huawei

Британский Оксфордский университет, являющийся одним из самых престижных высших учебных заведений мира, заявил в четверг о приостановке получения финансовой помощи от китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. Ltd на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оксфордский университет 8 января текущего года принял решение прекратить получать финансирование от одной из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний Huawei Technologies Co. Ltd, а также от связанных с ней предприятий", - приводит агентство Reuters выдержки из текста заявления руководства университета. "Такое решение было принято в свете растущей в последние месяцы обеспокоенности общества в связи с сотрудничеством Великобритании с Huawei", - заключили в британском университете. Также руководство учебного заведения выразило надежду на скорое разрешение существующих противоречий.

Как передает газета The Daily Telegraph, студенты Оксфордского университета также получили от руководства электронное сообщение, в котором их просят воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации с представителями компании Huawei. "Если вы находитесь в контакте с кем бы то ни было из Huawei, данное решение [о прекращении получения финансирования] не запрещает вам поддерживать отношения с представителями компании, однако рекомендуется не обсуждать закрытую информацию с ними", - публикует издание текст сообщения.

В свою очередь официальный представитель китайской телекоммуникационной корпорации Huawei заявила, что не была проинформирована о принятом в Оксфордском университете решении и узнала о сложившейся ситуации из сообщений СМИ.