Оксфордский университет прекратил получение финансирования от Huawei
Британский Оксфордский университет, являющийся одним из самых престижных высших учебных заведений мира, заявил в четверг о приостановке получения финансовой помощи от китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. Ltd на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Оксфордский университет 8 января текущего года принял решение прекратить получать финансирование от одной из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний Huawei Technologies Co. Ltd, а также от связанных с ней предприятий", - приводит агентство Reuters выдержки из текста заявления руководства университета. "Такое решение было принято в свете растущей в последние месяцы обеспокоенности общества в связи с сотрудничеством Великобритании с Huawei", - заключили в британском университете. Также руководство учебного заведения выразило надежду на скорое разрешение существующих противоречий.
Как передает газета The Daily Telegraph, студенты Оксфордского университета также получили от руководства электронное сообщение, в котором их просят воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации с представителями компании Huawei. "Если вы находитесь в контакте с кем бы то ни было из Huawei, данное решение [о прекращении получения финансирования] не запрещает вам поддерживать отношения с представителями компании, однако рекомендуется не обсуждать закрытую информацию с ними", - публикует издание текст сообщения.
В свою очередь официальный представитель китайской телекоммуникационной корпорации Huawei заявила, что не была проинформирована о принятом в Оксфордском университете решении и узнала о сложившейся ситуации из сообщений СМИ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Экс-министра охраны природы Армении объявли в розыск
США начнут размещать элементы ПРО в космосе
Астрономы узнали, когда Сатурн стал "властелином колец"
Российские ученые создали суперкомпьютер
Экс-министра охраны природы Армении объявли в розыск
США начнут размещать элементы ПРО в космосе
В Баку электрический столб упал на грузовик - ФОТО
Астрономы узнали, когда Сатурн стал "властелином колец"
Ураган в Баку: на Каспии огромные волны - ОБНОВЛЕНО
Kürdəmirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 9,3 metrə çatır
Самед Сеидов о двойных стандартах в Европейском парламенте
Российские ученые создали суперкомпьютер
-
17 Янв. 20:58 32 488
-
17 Янв. 15:30 13 660
-
17 Янв. 23:31 8 814
-
17 Янв. 09:15 4 623
-
17 Янв. 17:43 4 622