Макрон пообещал прыгнуть с парашютом

18 января 2019 07:29

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита к десантникам 11-й парашютной бригады пообещал, что прыгнет с парашютом. Об этом сообщает La Depeche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, президент был воодушевлен показательными выступлениями парашютистов. Командир бригады пошутил, что военные очень хотят увидеть, как Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп прыгнут с парашютом.

"Я это сделаю, обещаю", - ответил Макрон.

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