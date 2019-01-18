Макрон пообещал прыгнуть с парашютом
18 января 2019 07:29 165
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита к десантникам 11-й парашютной бригады пообещал, что прыгнет с парашютом. Об этом сообщает La Depeche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечает издание, президент был воодушевлен показательными выступлениями парашютистов. Командир бригады пошутил, что военные очень хотят увидеть, как Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп прыгнут с парашютом.
"Я это сделаю, обещаю", - ответил Макрон.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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