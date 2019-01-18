Макрон пообещал прыгнуть с парашютом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита к десантникам 11-й парашютной бригады пообещал, что прыгнет с парашютом. Об этом сообщает La Depeche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, президент был воодушевлен показательными выступлениями парашютистов. Командир бригады пошутил, что военные очень хотят увидеть, как Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп прыгнут с парашютом.

"Я это сделаю, обещаю", - ответил Макрон.