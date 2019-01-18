В Чехии спасатели сняли 70 человек из кабинок подъемника

Горноспасатели и пожарные при поддержке 2 вертолетов в течение 3 часов снимали в районе поселка Червена вода в Орлицких горах на северо-востоке Чехии 70 горнолыжников из кабинок подъемника, остановившегося после падения на него дерева, сообщила в четверг журналистам представитель полиции Ленка Вилимкова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Во второй половине дня, видимо, из-за обилия выпавшего снега, высокое дерево упало на подъемник, по которому горнолыжники и сноубордисты поднимаются в горы. Движение 1700-метрового подъемника прекратилось, и людей из кабинок стали снимать на землю спасатели и пожарные, организовавшие своеобразные "живые лестницы". Кроме того, часть пассажиров была снята из кабинок с помощью двух вертолетов", - сообщила Вилимкова.

Вся операция, по словам Вилимковой, заняла более 3 часов, никто из застрявших на подъемнике людей не пострадал, может быть, лишь немного замерзнув.

"Местный подъемник установлен недавно, имеет современную конструкцию, кабинки 4-местные, открытые, но с подогревом. Пассажиры терпеливо вынесли возникшую ситуацию", - отметила Вилимкова, добавив, что на некоторое время подъемник будет остановлен для техосмотра и ремонта.

