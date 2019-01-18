Взрыв в Колумбии: число жертв и пострадавших выросло до 87 человек

До 87 возросло число раненых при взрыве в кадетской школе в столице Колумбии Боготе, а число погибших достигло 11 человек, сообщает в четверг вечером портал Heraldo.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 65 раненых. Из 89 пострадавших в госпитали доставлены 79 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пока властям удалось опознать тела лишь четырех погибших. Среди них - гражданка Эквадора, проходившая обучение в кадетской школе, остальные трое опознанных - колумбийцы.

Начиненный взрывчаткой джип прорвался утром через пост безопасности у здания и, проехав на территорию, взорвался. Власти Колумбии уже установили, что за рулем машины находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Он погиб, мотивы его действий пока не известны.

Портал Tiempo отмечает, что сейчас власти проверяют возможную причастность погибшего Рохаса к повстанческим группировкам страны - Революционным вооруженным силам Колумбии (РВСК) и Армии национального освобождения (АНО).

