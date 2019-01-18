Кувейтская журналистка оскорбила новую Мисс Алжир

Журналистка из Кувейта оскорбительно отозвалась о победительнице конкурса красоты в Алжире за ее темный цвет кожи, но визажисты в Персидском заливе считают предпочтение светлокожим тенденцией прошлого, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

После того, как Хадиджа бен Хамму родом из пустынного региона Адрар на севере Мавритании завоевала титул Мисс Алжира, многие пользователи соцсетей негативно отреагировали на ее победу, раскритиковав темный цвет кожи девушки. К травле бен Хамму подключилась и журналистка из Кувейта Фажр аль-Саид. "Ты не участвуешь в культурном или народном фестивале, ты на конкурсе красоты, я не могу понять, почему они тебя выбрали", - заявила журналистка в эфире своего канала в интернете.



Она ехидно заметила, что победа девушки с такой внешностью, вероятно, отражает политическую ситуацию в Алжире. "Людям не нравится политическая ситуация в Алжире, и они подумали, давайте сделаем Хадиджу королевой красоты, если кто-то посмотрит на Мисс Алжира, то сразу разозлится", - сказала эль-Саид. Однако ее замечания победительница конкурса оставила без ответа.

В свою очередь организаторы смотра красоты поддержали новую Мисс Алжира, выразив сожаление в связи с расистскими словами отдельных людей. Кроме того, за алжирскую королеву красоты заступилась и известная сирийская певица Ассала Насри.

"Нет границ у красоты в глазах тех, кто знает, что красота и привлекательность не имеют определенных стандартов", - подписала певица размещенную в ее Instagram фотографию бен Хамму.

В свою очередь, как рассказала РИА Новости визажист из Катара Нуф аль-Маннаи, в арабском мире взгляды на параметры женской красоты поменялись за последнее время.

"Если раньше женщины с темным цветом кожи непременно отбеливали лицо, потому что привлекательной считалась именно светлая кожа, то сейчас, наоборот, в арабский мир и Персидский залив, где часто встречаются женщины с довольно темной кожей, пришла западная тенденция - сохранять свой природный цвет лица, подчеркивать, выделять его, подбирать тон под цвет кожи, а не светлее", - поделилась она.

