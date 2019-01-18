В США экс-менеджерам Audi предъявили обвинения

Четыре бывших менеджера Audi (подразделение Volkswagen Group) обвинены в США в нарушении закона в связи с "дизельным скандалом", говорится в обвинительном заключении, поданном прокурорами в федеральный суд Восточного округа штата Мичиган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Экс-глава отдела по разработке дизельных двигателей Audi Ричард Баудер, экс-руководитель отдела регистрации и тестирования Аксель Айзнер, бывший руководитель отдела по разработке двигателей Стефан Книрш и бывший ответственный за регистрацию двигателей Карстен Нагель обвиняются в сговоре с целью мошенничества против США, сговоре с целью финансового мошенничества и нарушения закона США "О чистом воздухе", а также в шести случаях нарушения упомянутого закона и шести эпизодах мошенничества.



Как ранее другие менеджеры Volkswagen Group, бывшие сотрудники Audi обвиняются в том, что с помощью специальных устройств обманывали тестирующее оборудование в США после того, как стандарты выхлопов были ужесточены в 2009 году.

Устройства использовались на моделях VW Touareg и Audi Q7 2009-2015 годов выпуска, а также Audi A6 Quattro, Audi A7 Quattro, Audi A8L и Audi Q5 2014-2015 годов выпуска.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала.

В декабре 2018 года Audi объявила об отзыве 64 тысячи автомобилей с дизельными двигателями из-за нарушений.

