Билла Гейтса сняли в очереди за бургерами - ФОТО

В Facebook появилась фотография, на которой основатель Microsoft Билл Гейтс стоит в очереди у ресторана быстрого питания Dick's Drive-in. Постом со снимком поделился бывший сотрудник Microsoft Майк Галос, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На фото миллиардер Гейтс, засунув руки в карманы брюк, стоит на улице и смотрит в сторону заведения.

"Когда твой доход более $100,000,000,000, и ты стоишь в очереди за бургером, картошкой и колой в Dick's Drive-in, как и все мы...Так ведут себя настоящие богачи, в отличие от золотого подражателя туалетных кресел в Белом доме", - подписал автор фото.

Билл Гейтс - настоящий любитель фастфуда из ресторана Burgermaster и часто обедает там. Пользователей удивил его неожиданный визит в Dick's Drive-In. Они также отметили, что "он очень хороший человек" и что они стали больше уважать его.

В Twitter тоже оценили поведение Гейтса, и восхитились тем, что он ведет себя как обычный человек. Один из людей отметил, что "любит больше Apple, но Билл вызвал у него уважение своим поступком". Другой же напомнил о том, что компания Microsoft пожертвовала бездомным 500 миллионов долларов.

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft, филантроп. В 2018 году он занял пятое место в списке самых почитаемых мужчин страны.