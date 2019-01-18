Пьяный пассажир спрыгнул с 11 этажа круизного лайнера ради лайков - ВИДЕО

18 января 2019 09:27

Пассажир круизного лайнера выпрыгнул с 11-го этажа ради популярности в Сети. Его прыжок был запечатлен на видео и опубликован в Instagram.

Как сообщает The Mirror, корабль пришвартовался на Багамах. Там 27-летний Ник Найдев поднялся на палубу 11 этажа, забрался на перила и спрыгнул в воду, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам молодого человека, в момент прыжка он был пьян и не совсем понимал, что делает. Его необдуманный поступок мог обернуться печально, но Найдев легко отделался, несмотря на то, что ушел под воду на 30 метров. 

"Я 3 дня не мог передвигаться и едва спал от сильных болей. Но сейчас все в порядке", - рассказал Найдев.

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Нажмите на видео для просмотра:
Пьяный пассажир спрыгнул с 11 этажа круизного лайнера ради лайков

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