В Колумбии объявили трёхдневный траур по погибшим во время теракта

Президент Колумбии Иван Дукеобъявил трёхдневный национальный траур по погибшим во время теракта, который был совершен в Боготе.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во время обращения к нации.

"С момента теракта мы оказываем всю необходимую помощь семьям жертв, всем им я постоянно шлю мою любовь, моё чувство благодарности. И в честь них мы объявляем трёхдневный национальный траур", - заявил Дуке.

Глава Колумбии также добавил, что колумбийцы являются "сильной и сплоченной нацией".

"Все колумбийцы отвергают терроризм. Мы победим его за счёт решимости наших действий, мы победим его благодаря гражданскому сотрудничеству, мы победим, действуя как (единое) общество", - подчеркнул Дуке.

Напомним, что число раненых при взрыве в кадетской школе в столице Колумбии Боготе возросло до 87, а число погибших достигло 11 человек.

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