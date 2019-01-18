В Колумбии объявили трёхдневный траур по погибшим во время теракта
Президент Колумбии Иван Дукеобъявил трёхдневный национальный траур по погибшим во время теракта, который был совершен в Боготе.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во время обращения к нации.
"С момента теракта мы оказываем всю необходимую помощь семьям жертв, всем им я постоянно шлю мою любовь, моё чувство благодарности. И в честь них мы объявляем трёхдневный национальный траур", - заявил Дуке.
Глава Колумбии также добавил, что колумбийцы являются "сильной и сплоченной нацией".
"Все колумбийцы отвергают терроризм. Мы победим его за счёт решимости наших действий, мы победим его благодаря гражданскому сотрудничеству, мы победим, действуя как (единое) общество", - подчеркнул Дуке.
Напомним, что число раненых при взрыве в кадетской школе в столице Колумбии Боготе возросло до 87, а число погибших достигло 11 человек.
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