Катание на ватрушке привело к шокирующим последствиям - ВИДЕО

В Сети появилось страшное видео, на котором запечатлены печальные последствия катания на ватрушке.

На кадрах видно, как двое друзей катаются на ватрушке, привязанной к "Жигулям", по автомобильной трассе. В какой-то момент неуправляемый снаряд вылетел на "встречку" - прямо под машину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчины получили серьезные травмы.

На данный момент неизвестно, где и когда было сделано это видео.

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