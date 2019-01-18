Катание на ватрушке привело к шокирующим последствиям - ВИДЕО

18 января 2019 10:08

В Сети появилось страшное видео, на котором запечатлены печальные последствия катания на ватрушке. 

На кадрах видно, как двое друзей катаются на ватрушке, привязанной к "Жигулям", по автомобильной трассе. В какой-то момент неуправляемый снаряд вылетел на "встречку" - прямо под машину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчины получили серьезные травмы. 

На данный момент неизвестно, где и когда было сделано это видео. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Катание на ватрушке привело к шокирующим последствиям

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az