Катание на ватрушке привело к шокирующим последствиям - ВИДЕО
18 января 2019 10:08 82
В Сети появилось страшное видео, на котором запечатлены печальные последствия катания на ватрушке.
На кадрах видно, как двое друзей катаются на ватрушке, привязанной к "Жигулям", по автомобильной трассе. В какой-то момент неуправляемый снаряд вылетел на "встречку" - прямо под машину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мужчины получили серьезные травмы.
На данный момент неизвестно, где и когда было сделано это видео.
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