Неизвестный шедевр Ван Гога нашли в Нидерландах - ВИДЕО

Неизвестный ранее шедевр Ван Гога нашли в Нидерландах. Полотно великого художника передала музею 90-летняя жительница Гааги. Об этом сообщил местный телеканал RTV Drenthe.

По ее словам, картина была семейной реликвией и передавалось по наследству. На ней изображено типичное голландское кафе, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На переднем плане мужчина с бокалом пива, за ним еще несколько посетителей и официант.

Специалисты пока с осторожностью высказываются о подлинности находки. Но говорят, что очень похоже на руку мастера. Кроме того, в углу стоит и его подпись - Винсент.

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