В Кашмире сошла лавина: один человек погиб, девять пропали без вести
По меньшей мере один человек погиб, еще девять пропали без вести после схода лавины в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявила местная полиция.
Как сообщили правоохранителям очевидцы произошедшего, сход лавины произошел в пятницу в тот момент, когда внедорожник с группой людей двигался по одной из горных трасс в том же районе. В результате автомобиль оказался погребен под толстым слоем снега на высоте свыше 5 тысяч метров.
Сейчас власти проводят операцию по поиску и спасению пропавших без вести людей. Между тем, подтвердилась информация о гибели одного из пассажиров внедорожника - его тело было извлечено из-под лавины и опознано.
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