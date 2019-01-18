В Кашмире сошла лавина: один человек погиб, девять пропали без вести

По меньшей мере один человек погиб, еще девять пропали без вести после схода лавины в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявила местная полиция.

Как сообщили правоохранителям очевидцы произошедшего, сход лавины произошел в пятницу в тот момент, когда внедорожник с группой людей двигался по одной из горных трасс в том же районе. В результате автомобиль оказался погребен под толстым слоем снега на высоте свыше 5 тысяч метров.



Сейчас власти проводят операцию по поиску и спасению пропавших без вести людей. Между тем, подтвердилась информация о гибели одного из пассажиров внедорожника - его тело было извлечено из-под лавины и опознано.

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