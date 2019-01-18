Отчаявшийся должник убил кредитора и угнал его машину - ВИДЕО
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего кредитора, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором запечатлен конфликт. Преступник сел в машину к мужчине, которому задолжал 200 тысяч рублей.
В салоне он достал нож и нанес удар оппоненту, после чего вышел из автомобиля и ненадолго ушел. Водитель вышел наружу, потерял сознание и рухнул на снег. Тогда подозреваемый вернулся, после чего сел в машину жертвы и уехал на ней.
Задержанный мужчина сознался в совершении убийства и поведал правоохранителям, что пошел на преступление, поскольку не намеревался возвращать долг.
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