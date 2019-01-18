США приготовились к перемирию в торговой войне с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены введенных ранее импортных пошлин на китайские товары. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет The Wall Street Journal.

Такой шаг, по данным газеты, призван успокоить рынок и показать Пекину заинтересованность Вашингтона в окончательном перемирии в рамках торговой войны. Идею приписывают министру финансов Стивену Мнучину, о будущем увольнении которого еще в конце прошлого года ходили слухи (якобы Трамп возложил на него вину за декабрьский обвал фондового рынка).

У Мнучина есть противники, главный из которых - торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, рассматривающий любые возможные уступки Китаю как проявление слабости. Президент же выступает за масштабное перемирие, однако хочет, чтобы его заключил не Мнучин, а именно Лайтхайзер. В связи с этим, пишет издание, исход ситуации выглядит непредсказуемым.

В декабре на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин согласовали начало переговоров о глобальном перемирии в торговой войне. Ожидается, что оно будет заключено до начала марта. Именно на этот срок американский президент отложил введение новых пошлин на китайские товары.

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