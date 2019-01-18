Случайное письмо помогло американцу отправиться в поездку на деньги незнакомцев

Житель США Уильям Новак (William Novak) собрал 3560 долларов вместо нужных ему 750 для участия в вечеринке, на которую его пригласили по ошибке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Associated Press.

Новоявленный гость сумел собрать сумму, необходимую для поездки из родной Аризоны на горнолыжный курорт в Вермонте, на краудфандинговом сервисе GoFundMe, пока ужинал с семьей.

Мужчина рассказал, что электронное приглашение, отправленное ему случайно, "звучало заманчиво". Новак в шутку согласился, не ожидая, что организаторы вечеринки из другого штата действительно его позовут. В свою очередь, Девин Онелло (Devin Onello), отправитель сообщения и брат организатора холостяцкой вечеринки, посчитал, что незнакомец на вечеринке - это забавная идея.

Организаторы холостяцкой тусовки пообещали Новаку "тяжелые выходные для его печени", но гость выбрал роль непьющего водителя на вечеринке.

Когда выяснилось, что брат Девина и его невеста ждут ребенка, коллега Новака решила приготовить им в подарок детское одеяльце. Свои подарки будущим молодоженам передали и соседи Новака.

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