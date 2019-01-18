В Малайзии записали на видео необъяснимые звуки с неба - ВИДЕО
18 января 2019 14:06 288
В Сети появилась видеозапись, снятая 9 января в Малакке, где местные жители услышали странные неземные звуки, идущие с неба. По словам очевидцев, металлическое дребезжание началось на закате и было очень громким, передает Day.Az.
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