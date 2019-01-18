В Малайзии записали на видео необъяснимые звуки с неба - ВИДЕО

В Сети появилась видеозапись, снятая 9 января в Малакке, где местные жители услышали странные неземные звуки, идущие с неба. По словам очевидцев, металлическое дребезжание началось на закате и было очень громким, передает Day.Az.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

