В Малайзии записали на видео необъяснимые звуки с неба - ВИДЕО

18 января 2019 14:06

В Сети появилась видеозапись, снятая 9 января в Малакке, где местные жители услышали странные неземные звуки, идущие с неба. По словам очевидцев, металлическое дребезжание началось на закате и было очень громким, передает Day.Az.

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Нажмите на видео для просмотра:
В Малайзии записали на видео необъяснимые звуки с неба

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