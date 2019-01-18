В Армении произошло массовое отравление
В Армении десять человек госпитализированы с диагнозом пищевой интоксикации, имеются подозрения, что они отравились шаурмой. Об этом сообщает пресс-центр государственной службы безопасности пищевых продуктов минсельхоза Армении. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Сотрудники госслужбы провели необходимые мероприятия в действующей в Арташате точке общественного питания "АГА фуд корт". После беседы с гражданами стало ясно, что их состояние ухудшилось после потребления шаурмы, заказанной в данном заведении.
"Для установления причин отравления были взяты пробы использованной для приготовления шаурмы курятины, майонеза, кетчупа, овощного салата и отправлены на экспертизу. Ее результаты будут опубликованы позже. Было выявлено также, что двое сотрудников объекта не проходили необходимого медобследования и не имеют санитарных книжек", - отмечено в сообщении госслужбы.
На данный момент деятельность "АГА фуд корт" приостановлена, на месте проводятся дезинфекционные работы.
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