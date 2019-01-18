Врачи поели в кафе и прошли мимо лежащего без сознания мужчины - ВИДЕО

В подмосковном Одинцове сотрудники скорой помощи решили пообедать в местном кафе, невозмутимо прошли мимо лежащего у дверей без сознания мужчины, выбрали понравившиеся блюда и с аппетитом принялись есть. Один из посетителей снял эту сцену на видео и выложил материал в одной из соцсетей, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

На записи видно, что прямо у выхода на полу лежит мужчина. "Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дам", - говорит за кадром автор ролика, снимая сидящих за столиком медиков. По словам очевидцев, наряд скорой даже не подошел к лежавшему на полу человеку. В комментарии к видео говорится, что через 15 минут эта же бригада вернулась в сопровождении полиции, чтобы оказать мужчине помощь. Информацией о бездействии медработников в Одинцове заинтересовались следователи.

Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области: "Следственным отделом по городскому округу Одинцово ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по видеоролику, распространенному в СМИ о неоказании сотрудниками скорой медицинской помощи мужчине, лежавшему на полу в кафе".

Как сообщается на сайте подмосковного СКР, сотрудники ведомства установят имена медиков, которые прошли мимо лежавшего на полу человека, опросят и их, и того, кто нуждался в помощи врача, после чего дадут оценку произошедшему.

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