В Грузии сделали бесплатной вакцинацию от кори

Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко заявил, что в стране отмечается эпидемическая вспышка кори, единственный способ борьбы с ней - вакцинация, которая для всех станет бесплатной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наше сегодняшнее положение требует особого внимания. Это называется эпидемическим вспышкой. На сегодняшний день отмечается 335 случаев заболеваний корью, это число ежедневно растет", - заявил Сергеенко журналистам, отметив, что, в отличие от данных по заболеванию "свиным гриппом" в стране, эти показатели достаточны, что бы говорить об эпидемии.



Сергеенко отметил, что единственный способ борьбы с корью и ее распространением, вакцинация. Министр призвал всех граждан, которые не помнят, были ли привиты в детстве, вновь пройти вакцинацию.

"Сегодня на правительственном заседании будет рассмотрен вопрос о том, чтобы внести изменения и сделать вакцины доступными для всех. С сегодняшнего вечера вакцина от кори будет бесплатна для всех", - заявил Сергеенко.



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