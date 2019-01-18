Мужчина успешно грабил дома, пока не попался из-за большой любви к мороженому - ВИДЕО

На официальной странице полиции Бедфордшира в "Фейсбуке" появился ролик с камеры наблюдения, на кадрах которого мужчина ищет способы проникнуть в чужое жилище. А потом, убедившись, что за ним никто не наблюдает, достаёт любимое лакомство, чтобы охладиться летней ночью, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как оказалось, мужчина орудовал в районе и не первый раз вскрывал дома. Когда полицейские приехали на очередной вызов, обнаружили "фирменный почерк" британца: два ведёрка из-под мороженого и ложку с его ДНК. Улики копы отправили на анализ и нашли записи с других камер.

Хеймана, у которого не было определённого места жительства, удалось задержать. Сладкоежка сознался в четырёх кражах со взломом. В общей сложности он похитил 5 тыс. фунтов, включая ноутбук, ювелирные украшения и банковские карты. Британца приговорили к пяти годам и пяти месяцам тюрьмы, а в соцсетях пошутили над его оплошностью, написав, что он "променял мороженое на баланду".

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