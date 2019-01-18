По делу о взрыве в Тбилиси задержали двух человек

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что по делу о взрыве в жилом корпусе в Тбилиси, в результате которого погибли люди, задержаны два человека, ередает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мощный взрыв произошел в среду в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси. Погибли четыре человека, среди них четырехлетний мальчик. Пострадали восемь человек, шесть из которых дети. МВД Грузии начало расследование взрыва. Ведомство отмечает, что, по первичной информации, взрыв произошел из-за утечки природного газа. При этом в пятницу газораспределительная компания "Казтрансгаз - Тбилиси" заявила, что детекторы газа не смогли обнаружить утечку.

"Несколько минут назад мне сообщили, что задержаны два человека. Следствие продолжается", - заявил Бахтадзе на брифинге. Он добавил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

МВД Грузии в свою очередь сообщило, что задержанные - сотрудники газораспределительной компании "Казтрансгаз - Тбилиси" 1957 и 1991 годов рождения.

"Задержаны сотрудники "Казтрансгаза"..., которые за несколько часов до взрыва были в корпусе на проверке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным министерства, специалисты компании уверяли местных жителей, что те путали запах газа с запахом краски.

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