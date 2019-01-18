В Петербурге машина протаранила людей на остановке - ВИДЕО

18 января 2019 17:47

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль протаранил толпу людей на автобусной остановке около станции метро "Академическая". В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сообщается о двух пострадавших в результате ЧП.

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В Петербурге машина протаранила людей на остановке

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