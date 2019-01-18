Авиаудар коалиции в Сирии унес жизни 20 мирных жителей

В Сирии около двадцати мирных жителей стали жертвами авиаудара международной коалиции. Об этом сообщил гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Еще несколько человек получили ранение, среди пострадавших есть женщины и дети.

Инцидент произошел в деревне Багуз-Тахтани в провинции Дейр-эз-Зор



Коалиция регулярно наносит удары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с "Исламским государством".

Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией. Дамаск призывал ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. В Пентагоне, в свою очередь, заверили, что применяемые в Сирии боеприпасы соответствуют международным нормам.

С 2014 года США и их союзники проводят операцию против "Исламского государства", причем, в Сирии действуя без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

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