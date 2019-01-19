15 банок пива спасли пациента от смерти

Врачи отделения интенсивной терапии государственной больницы вьетнамского города Куангчи спасли 48-летнего мужчину от неминуемой смерти, влив в него... 15 банок пива - четыре с половиной литра пенного напитка!

Нет, лечение пивом - это отнюдь не изобретение находчивых вьетнамских врачей. Дело в том, что скорая медицинская помощь доставила в один из госпиталей вьетнамского города Куангчи пациента с острым алкогольным отравлением. 48-летний Нгуен Ван Нхат находился в тяжёлом состоянии, и неудивительно: уровень метанола в его крови превышал норму в 1119 раз вследствие обильного употребления некачественного алкоголя.

И тогда, как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, врачи приняли оригинальное, но эффективное решение, как спасти незадачливого вьетнамца от смерти. Для этого им понадобилось... пиво. Много пива! Как известно, алкоголь поступает в организм человека в двух формах - это либо этиловый, либо метиловый спирт. Метанол представляет смертельную опасность для человека, потому что окисляется до ядовитого формальдегида, но при поступлении в организм этанола и метанола печень отдает приоритет обработке первого.

Собственно, этим и воспользовались врачи: в организм пациента решили ввести содержимое сразу трёх банок пива по 0,33 литра, чтобы "перебить" метиловый спирт этиловым. В течение следующих 12 часов мужчина получал ещё по банке пива в час, пока врачи выполняли гемодиализ - очистку крови от смертельно опасных токсинов. После всех процедур Нгуен Ван Нхат пришёл в сознание, а через три недели полностью выздоровел и выписался из больницы.

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