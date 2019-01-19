В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью 1,4 миллиона долларов

Коллекция из около 450 комиксов о Бэтмене стоимостью 1,4 миллиона долларов была украдена из закрытого склада в городе Бока-Ратон в штате Флорида. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Sun Sentinel.

Согласно изданию, владелец коллекции Рэнди Лоуренс обнаружил пропажу девятого января и сразу обратился в полицию. По его словам, единственный человек, который мог видеть, как он выгружал коробки в складе, был рабочий, который устранял протечку в складе в июле и завел разговор о комиксах.

Как отметил пострадавший, замки в складе не были взломаны, но коробки были сдвинуты с мест, а с потолка свисал провод, из-за чего Лоуренс предположил, что злоумышленник проник в склад через крышу, пишет газета. Отдел управления складом начал просматривать записи с камер наблюдения.

После обнаружения пропажи Лоуренс опубликовал письмо с просьбой помочь и сообщить, если кто-нибудь заметит в продаже похожие комиксы, список которых он предоставил полиции и опубликовал в сети.

"Эта коллекция была моим детищем, я так усердно работал и отказывал себе во многом так долго, чтобы собрать ее, поэтому такая потеря для меня - ужасный удар ... Мне очень нужно, чтобы вы были внимательны. Рано или поздно кому-то может поступить предложение купить их", - приводит издание отрывок из письма Лоуренса.

Согласно опубликованному списку, коллекция включала даже ранние выпуски "Бэтмена", изданные в 1940-х годах.