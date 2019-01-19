Ужасный взрыв трубопровода в Мексике, десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

09:55

Второй за сутки пожар на трубопроводе произошел в центральной части Мексики: на этот раз возгорание произошло в штате Керетаро. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Milenio.

По данным управления общественной безопасности муниципалитета Сан Хуан дель Рио в Керетаро, на месте пожара находятся службы гражданской обороны и сотрудники чрезвычайных служб. Пока нет данных о погибших или пострадавших в результате инцидента.

Ранее в пятницу произошел взрыв на трубопроводе в мексиканском штате Идальго, в результате которого, по данным губернатора штата Омара Файяда, погибли 20 человек, ранения получили более 60. Эти люди собирали топливо из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте утечки или незаконной врезки.

"Жители зоны были эвакуированы, территория закрыта, оказывается помощь властями штата, муниципалитета и военными, идет оценка ущерба", - говорится в сообщении Pemex.

Сейчас на месте работают 11 машин скорой помощи, в госпиталях города Тула объявлена тревога. При этом пострадавшие с тяжелыми ожогами будут направлены в два госпиталя в Мехико.

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09:21

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на трубопроводе в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Excelsior.

В результате взрыва на трубопроводе Туспан-Тула погибли по меньшей мере 20 человек, 71 ранен, сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд изданию Financiero.

Губернатор штата Идальго косвенно подтвердил наличие пострадавших.

"Правительство Идальго в курсе происшедшего в муниципалитете Тлауэлильпан. Я дал инструкции главе МВД Идальго Симону Варгасу Агилару помочь семьям пострадавших. Нас поддерживает федеральное правительство всем необходимым, чтобы решить эту ситуацию", - написал Омар Файяд в своем микроблоге в Twitter.

Власти эвакуировали жителей из района взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго, сообщила в пятницу вечером компания Pemex.

По последним данным губернатора штата Омара Файяда, на месте взрыва погибли 20 человек, ранения получили более 60. Эти люди собирали топливо из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте утечки или незаконной врезки.

"Жители зоны были эвакуированы, территория закрыта, оказывается помощь властями штата, муниципалитета и военными, идет оценка ущерба", - говорится в сообщении Pemex. Сейчас на месте работают 11 машин скорой помощи, в госпиталях города Тула объявлена тревога. При этом пострадавшие с тяжелыми ожогами будут направлены в два госпиталя в Мехико.

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила в своем микроблоге в Twitter, что к месту трагедии власти города направляют четыре медицинских вертолета.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, объявивший ранее настоящую войну похитителям топлива, заявил, что власти помогут пострадавшим.

"Очень сожалею о серьезной ситуации в Тлауэлильпане в связи со взрывом на трубопроводе. Я нахожусь в Агуаскальентесе, и, как только глава Pemex и министр обороны мне сообщили, сразу дал указания, чтобы взяли под контроль пламя и помогли жертвам. Призываю все правительство оказать помощь людям на месте", - написал Обрадор в своем микроблоге в Twitter.

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