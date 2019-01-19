Криптовалюта Дурова может быть презентована на форуме в Давосе

Криптовалютный проект Павла Дурова TON (Telegram Open Network) может быть презентован уже на следующей неделе. Представление продукта может состояться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает "Код Дурова".

По информации издания, российский предприниматель может привезти на форум свой криптовалютный проект. Презентация на важнейшем экономическом форуме, считает "Код Дурова", может привлечь к TON гораздо большее внимание, чем обычный релиз.

Известно, что основатель "ВКонтакте" и Telegram несколько раз посещал форум в Давосе, однако ни разу не принимал в нём участие. "Обладая прекрасными навыками презентаций и переговоров, Павел Дуров может удивить в последний момент", - передаёт издание.

По данным анонимных источников, тестовая версия проекта уже может быть доступна некоторым инвесторам, а релиз TON может состояться во второй половине 2019 года. Согласно ранним сообщениям, Дуров должен был презентовать свою криптовалюту ещё в 2018 году, но по каким-то причинам это не произошло. Более того, сам предприниматель ещё ни разу публично не заявлял о своём проекте.

17 января Дуров написал в своём канале в Telegram, что 2018 год был сложным, но успешным для проекта. Предприниматель заявил, что 2019 год будет крайне важным для сервиса, и пообещал, что Telegram внедрит много новых функций, о которых спрашивали его пользователи.

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