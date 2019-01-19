Сотни мигрантов проникли в США через подкоп под стеной - ФОТО

Крупнейшая группа нелегальных мигрантов из Мексики проникла на территорию США с помощью подкопа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает ABC.

По данным телеканала, под разделяющей страны стеной они прорыли ход шириной в полметра.

Таким образом в Соединённые Штаты пробрались 376 человек, среди них 179 детей. Нарушители сразу же сдались пограничникам.

Как отметили в Таможенной и пограничной службе США, именно семьи с детьми всё чаще пытаются незаконно пересечь границу с Мексикой в надежде на убежище.

Как ранее сообщалось, в декабре в лагере нелегальных мигрантов в США умерли двое детей. Сначала погибла семилетняя девочка, у неё было обезвоживание, истощение и шок. Вскоре от гриппа погиб восьмилетний мальчик.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп высказался за разлучение семей мигрантов. В гибели детей он обвинил демократов, которые не позволяют построить стену на границе США и Мексики.

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