Лошади вместе с полицейскими преследовали убегающего преступника - ВИДЕО

19 января 2019 10:23

Полицейские организовали погоню за за 29-летним Домиником Маултсби, который попытался скрыться от преследования на пастбище в городе Деленд (округ Волуси, штат Флорида, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

За убегающим злоумышленником велось видеонаблюдение в режиме ночной съёмки с управляемого летательного аппарата. Преступник попытался скрыться от полицейских на пастбище, но пробегая по полю, привлёк внимание нескольких скакунов, сопроводивших до забора молодого человека.

В итоге Доминик Маултсби спрятался за деревом, но стражи правопорядка, благодаря ночной видеосъёмке обнаружили и арестовали беглеца, которому позднее предъявили обвинения в разбойном нападении, сопротивлении при аресте и управлении транспортным средством без лицензии.

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Лошади вместе с полицейскими преследовали убегающего преступника в США

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