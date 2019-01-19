Создатели Mortal Kombat 11 показали трейлер игры - ВИДЕО
19 января 2019 12:13 149
Студия NetherRealm провела премьеру игры Mortal Kombat 11, презентовав сразу несколько видеороликов. Один из них посвящен непосредственно игровому процессу. Видео появились на YouTube-канале WB Games, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
В видео показаны несколько персонажей, среди которых Саб-Зиро, Соня Блэйд, Герас и Скарлет.
Релиз игры ожидается 23 апреля. Игроку будут доступны 26 персонажей и 17 арен.
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