Умер самый богатый человек Филиппин

Самый богатый человек Филиппин, розничный магнат и почетный председатель компании SM Investments Corporation (SMIC) Генри Си скончался утром в субботу в возрасте 94 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание The Philippine Star.

"Он был счастливым человеком, знавшим, что покидает наш мир, который стал лучше. Он был иконой филиппинской розничной торговли, банкинга и недвижимости. Самое главное, что он был заботливым отцом и верующим человеком. Я буду скучать по нему", - заявил председатель совета директоров SMIC Хосе Сио.

О его смерти было объявлено в официальном заявлении компании, семья эту информацию подтвердила. Бизнесмен умер во сне, другие подробности не приводятся.

В 2018 году Си возглавил список самых богатых людей Филиппин по версии Forbes с доходами 18,3 миллиарда долларов.

Генри Си был китайско-филиппинским бизнес-магнатом, инвестором и филантропом. Он работал в сферах недвижимости, банкинга, образования, здравоохранения и других. Основал компанию SM Prime Holdings.

