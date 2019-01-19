Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Президент США Дональд Трамп намерен сделать демократам еще одно предложение в связи с продолжающимся в стране шатдауном. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Предполагается, что глава государства может пойти на некоторые уступки, чтобы выйти из тупиковой политической ситуации.

О чем именно идет речь не уточняется, однако источник телеканала подчеркнул, что Трамп не намерен отказываться от своего намерения получить деньги на строительство стены с Мексикой.

В пятницу, 18 января, на своей странице в Twitter Трамп объявил, что выступит с обращением к нации. По его словам, речь пойдет о приостановке работы правительства и гуманитарном кризисе на южной границе страны.

Частичная приостановка работы правительства США - шатдаун - продолжается с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе.

В начале января Трамп покинул встречу с лидерами демократов в палатах Конгресса Чаком Шумером и Нэнси Пелоси после ответа на первый вопрос.

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