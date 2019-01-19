Американский сенатор призвал Вашингтон защитить Турцию от сирийских курдов

ША должны защитить Турцию от угроз, исходящих от действующих на севере Сирии курдских формирований "Силы народной самообороны". Об этом, как сообщило в субботу агентство Anadolu, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который сейчас находится в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как информирует агентство, Грэм считает, что есть веские доказательства связи политического крыла "Сил народной самообороны" с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

По данным агентства Reuters, Грэм также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп замедлит вывод американских войск из Сирии до полного уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

В пятницу сенатора принял президент Турции Тайип Эрдоган. По данным телеканал CNN Turk, они обсудили решение США вывести войска из Сирии, а также расследование дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. С Грэмом также встретился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней. Как заявил 10 января госсекретарь США Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГ все еще действует во многих странах и США "привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.

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