В Стокгольме проходит встреча дипломатов США и КНДР

Замминистра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла в Швецию для участия в переговорах за круглым столом с дипломатами из США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

"Министерство иностранных дел может подтвердить, что Цой Сон Хи прибыла в Швецию для участия в переговорах за круглым столом в меньшем формате вместе с международными экспертами", - рассказала Вальстрём.

По сведениям источника агентства Reuters из дипломатических кругов, цель встречи северокорейского и американского представителей - сделать шаги вперёд в отношениях между США и Северной Кореей после того, как всё "затормозилось" после знаменательной встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре в прошлом году.

Источник также сообщил, что, когда переговоры начались, в число делегатов входил Стивен Биган - специальный представитель США по Северной Корее. Однако вскоре представитель Госдепартамента заявил, что Биган участвовал во встречах с госсекретарём США Майком Помпео и ведущим переговорщиком КНДР Ким Ен Чолем в Вашингтоне в пятницу, 18 января.

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