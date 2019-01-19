Тысячи европейских подростков бесплатно отправятся в путешествие

14,5 тысяч 18-летних европейцев прошли отбор в рамках программы Еврокомиссии DiscoverEU и отправятся в бесплатное путешествие по ЕС, чтобы познакомиться с культурой других стран. Их поездки продлятся 1 - 30 дней в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В рамках программы участникам оплачивается дорога и проживание, а они взамен должны будут поделиться своими впечатлениями от поездки, предложить культурную программу своего путешествия и написать эссе.

Это вторая волна программы DiscoverEU, первая прошла в 2018 году, когда в ЕС отмечали Европейский год культурного наследия. Тогда же DiscoverEU включили в состав программ Erasmus+ на 2021 - 2027 годы. За это время в DiscoverEU поучаствует еще около 1,5 миллиона 18-летних европейцев.

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